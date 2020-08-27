МВД не нашло сильнодействующих веществ в ситуации с Навальным

27.08.2020, 12:08, Новости дня

МВД РФ начало доследственную проверку после госпитализации блогера Алексея Навального. На данный момент сильнодействующие вещества выявлены не были, сообщили в пресс-службе УТ МВД по Сибирскому федеральному округу.

В ведомстве отметили, что был произведен осмотр гостиничного номера, в котором проживал Навальный, и местность по маршруту его передвижения. Также сотрудники МВД изъяли более 100 предметов, которые могут иметь доказательное значение, проанализированы данные систем видеонаблюдения, передает ТАСС.

«Проводится более 20 различных криминалистических исследований (судебно-медицинские, биологические, физико-химические). На данный момент сильнодействующих либо наркотических веществ не обнаружено», – говорится в сообщении.

Доследственная проверка была инициирована в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Навального 20 августа в городе Омске.

«Органы транспортной полиции в соответствии с требованиями уголовно- процессуального законодательства устанавливают все обстоятельства произошедшего», – сказали в надзорном ведомстве.

Ранее газета «Коммерсант» опубликовала хронику транспортировки Навального в Германию. Полная хронология показывает, что именно немецкие врачи задерживали трансфер из России.

В понедельник врачи берлинской клиники Charite сообщили, что у доставленного из Омска Навального нашли следы интоксикации. По их словам, Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно.

Однако главный токсиколог Омской области и СФО Александр Сабаев сообщил, что при поступлении в омскую больницу у Навального не было клинической картины, специфичной для отравления указанными веществами. О том, что проведенные в отношении Навального в Charite исследования могут быть недостоверными, газете ВЗГЛЯД сказал главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава профессор Игорь Молчанов.

Напомним, в минувший четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. Медики исключили ряд диагнозов у впавшего в кому Навального: инфаркт, инсульт, а также заражение коронавирусом.

Руководство омской больницы скорой помощи сообщило, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен. В омском минздраве рассказали, что в анализах блогера обнаружили алкоголь и кофеин. В субботу Навального вывезли медицинским бортом из Омска и доставили в берлинскую клинику Charite. Навальный находится на лечении в статусе «гостя канцлера» ФРГ Ангелы Меркель.