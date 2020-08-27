Антитела обнаружили у всех прошедших курс вакцинации от коронавируса в центре «Вектор»

27.08.2020, 12:08, Новости дня

Антитела к коронавирусу выявлены у всех четырех добровольцев, прошедших полный курс вакцинации с помощью препарата разработки центра «Вектор», сообщила завлабораторией отдела биологического технологического контроля центра Светлана Усова.

«Пока говорить об иммуногенности рано, потому что только четыре человека были привиты второй раз вакциной через 21 день. Но мы получили довольно обнадеживающие результаты по четырем добровольцам. Были выявлены антитела», – передает ТАСС слова Усовой.

По ее словам, у добровольцев не было серьезных нежелательных явлений, осложнений со стороны центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, а также повышения температуры.

«То есть добровольцы чувствуют себя хорошо. Мы не наблюдали никаких нежелательных явлений. Мы не наблюдали серьезных нежелательных явлений. Все прошло, будем говорить, проходит удачно», – добавила Усова.

Центр «Вектор» 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний своей вакцины на добровольцах. Первый доброволец был привит 27 июля.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.