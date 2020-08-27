Ученые обнаружили способ отращивания ампутированных конечностей

27.08.2020, 11:53, Разное

Ученые рассказали о способе восстановления ампутированных конечностей, сравнивая его с процессом регенерации у рыб и амфибий. Некоторые гены способствовали возникновению редких случаев, когда у маленьких детей отрастали кончики пальцев, а у суставов ног взрослых людей фиксировалось обновление тканей.

Результаты исследования ученых из США и Швеции показали, что у пациентов, страдающих от остеоартрита, чаще наблюдается повреждение хрящей суставов и тканей. Но чем дальше сустав находился от позвоночника, тем моложе он оказывался благодаря формированию белков. Так, возраст вещества в голеностопе был моложе по сравнению с тем же веществом в бедренных суставах.

В коленном суставе была найдена экспрессия микро-РНК, которую ранее находили у аксолотля и рыбы данио-рерио, обладающих свойством регенерации. При этом ее концентрация была выше у пациентов с остеоартритом, что указывает на попытку организма запустить процесс регенерации. Исследование данного феномена может помочь в восстановлении конечностей после ампутации.