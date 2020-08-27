Медики назвали продлевающие жизнь жиры

27.08.2020, 11:53, Разное

Медики назвали продукты, содержащие полезные жиры. По их словам, они способны продлить жизнь, ведь снижают риск развития болезней сердца и других проблем со здоровьем.

Полезные жиры относятся к категории диетических. Если их употреблять в недостаточном количестве, то риск развития сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается на 8%. Полезные жиры снижают уровень «плохого» холестерина, кроме того, в них содержатся различные питательные вещества, способные поддерживать правильное функционирование клеток организма. Масла с полиненасыщенными жирными кислотами обеспечивают человека запасом витамина Е, который представляет собой мощный антиоксидант. Кроме того, имеются омега-6 и омега-3. Что касается продуктов, то в рацион стоит включить рыбу, авокадо, миндаль, грецкие орехи, оливковое масло.

Чтобы не развивались проблемы с сердцем, рекомендуется ограничить потребление насыщенных жиров. Они содержатся в определенных видах мяса, сливочном масле, сыре. Вредными являются и трансжиры, присутствующие в выпечке, сладостях и полуфабрикатах.