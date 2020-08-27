Эльман Пашаев “спрятал” очевидца невиновности Ефремова

27.08.2020, 11:53, Разное

Эльман Пашаев заявил, что «спрятал» самого главного очевидца, который поможет доказать невиновность актера Михаила Ефремова в смертельном ДТП. По словам правозащитника, личность ключевого свидетеля будет тщательно скрываться до 31 августа.

Юрист заверил, что очевидец аварии находится в Краснодарском крае. В связи с его отъездом он не смог дать своевременно показания на суде. Этот человек видел, что Ефремов после аварии на Смоленской площади вышел из пассажирского кресла. Кроме того, свидетель знает, кто пребывал за рулем иномарки в момент ДТП.

Пашаев добавил, что очевидца событий разыскивают сотрудники полиции, но пока их поиски не увенчались успехом. Якобы тому, кто рассекретит его местоположение, заплатят 100 тысяч рублей. В то же время, по словам адвоката, свидетель по делу Ефремова находится в надежных руках, сторона защиты «спрятала» его до проведения следующего судебного заседания.

Сам же актер продолжает пребывать под домашним арестом. Суд может приговорить Ефремова к 12 годам лишения свободы, если в итоге будет доказана его виновность, пишет издание iReactor.