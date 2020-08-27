Мнение: Путин поддержал протест

27.08.2020, 11:50, Разное

Тысячи жителей Башкирии встали горой на защиту шихана Куштау, которую местные нувориши решили сравнять с землей, пустив на производство соды…

Случилось невероятное – защитников Куштау поддержал Путин. И зачитал Путин текст:

«Ситуация вокруг “Башкирской содовой компании”. Деньги, заработанные компанией, практически в развитие не инвестируются, в регионе не остаются. При общем объеме выручки в прошлом году 45 миллиардов рублей, на инвестиционные цели пошло только 2,5 миллиарда.

Где деньги? Известно где: в офшорах.

На дивиденды в 2018 году было направлено 12,3 миллиарда рублей — это, как вы думаете, сколько от чистой прибыли? 106%. В 2019 году — 107%. Деньги идут туда, где проживают отчасти акционеры: на кипрские счета, во Францию, в Швейцарию. Если вы здесь работаете, в России, здесь зарабатываете деньги, нужно подумать о людях, которые работают на ваших предприятиях? Нужно подумать о будущих рабочих местах, о социальной сфере, об инфраструктуре? Бесконтрольное выкачивание денег без всяких обязательств, связанных с инвестициями — это такая, печальная история».

А еще Путин вспомнил исчезновение госдоли в “Башкирской содовой компании”. Дословно:

«В начале 2013 года абсолютно чудесным образом через объединение компаний доля государства размывается. И снижается ниже контроля. Было 62%, а внезапно стало 38%. Не похоже, что целью акционеров сегодня является долгосрочное развитие компании. Похоже на выкачивание средств любой ценой и в как можно большем объеме. Я прошу правительство РФ совместно с руководством республики детально разобраться в ситуации. Предложить решение. Прошу прокуратуру провести проверку законности сделки, в результате которой был утрачен контроль над этими активами со стороны государства. Я думаю, что люди, которые обратили внимание и которые выразили свое недоверие тому, что делается на месте, они в значительной степени правы. И нечего доводить до конфликтов. Нужно вести диалог с людьми».

В свете этого выступления Путина стремительный бросок к Куштау главы Башкирии Радия Хабирова и приостановление работ по разработке месторождения известняка выглядят уже не подвигом, а утечкой информации из администрации президента. Похоже, старые московские друзья подсказали Хабирову , что Путину готовят заявление о “Башкирской содовой компании”. Вот и рванул Хабиров к Куштау…

А если бы не рванул, мог бы и работы лишиться?

По всему выходит, что протесты не бесполезны. Если они многолюдные. И не содержат политических требований…

Фотография отсюда