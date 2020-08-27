Страны НАТО выступили за независимость Белоруссии

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27.08.2020, 11:48, Новости дня

Все страны – члены НАТО активно выступают за суверенитет и независимость Белоруссии, а также не наращивают своего военного присутствия в регионе, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«Белоруссия – это кризис у наших границ. Все страны НАТО активно поддерживают суверенитет и независимость Белоруссии. Мы не наращиваем военное присутствие в регионе, поэтому использование этого тезиса для подавления протестов в Белоруссии необоснованно», – передает ТАСС слова генсека НАТО.

Столтенберг также повторил, что «только народ Белоруссии должен определять свое будущее».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил страны Запада о том, что «лязгать гусеницами» на границе с республикой контрпродуктивно.

По словам Лукашенко, запад оказывает очевидную военную поддержку белорусской оппозиции, об этом свидетельствует передвижение войск НАТО к границам республики.

Напомним, в среду Столтенберг перед началом Совета ЕС по обороне в Берлине заявил, что власти Белоруссии пытаются использовать деятельность НАТО как предлог для разгона демонстрантов.



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