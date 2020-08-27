 

Врио губернатора Иркутской области и глава РЖД обсудили восстановление лесного фонда

27.08.2020, 11:48, Новости дня

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и гендиректор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров обсудили важность восстановления лесного фонда, соблюдения экологических норм при выполнении работ по модернизации БАМа и Транссиба.

В четверг стороны в рамках рабочей поездки в Тулун подписали меморандум о взаимодействии в сфере природопользования и охраны окружающей среды, говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Проект модернизации БАМа и Транссиба – приоритетный не только для правительства Иркутской области, Российских железных дорог, но и для всей страны. Его итогом должно стать увеличение к 2025-му году провозной способности магистралей свыше 200 млн тонн грузов в год.

«Правительство Иркутской области успешно сотрудничает с «РЖД» и предприятиями железнодорожной отрасли. Подписание меморандума станет новым этапом нашего взаимодействия для решения задач, поставленных президентом России. На встрече с главой государства мы отдельно договорились о предоставлении наших предложений по вопросам защиты окружающей среды, лесосбережения и лесовосстановления. В первую очередь – по соблюдению экологических норм при модернизации и строительстве объектов транспортной инфраструктуры в природоохранной зоне Байкала», – подчеркнул врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

«Сегодня мы не берем, а возвращаем природе то, что когда-то пострадало при строительстве Транссиба, более 100 лет назад. Работы включают в себя не только компенсационные мероприятия, но и очистку воды, воздуха. Ключевой момент меморандума – ни одного действия без экологического заключения и без обсуждения с общественностью мы делать не будем», – отметил генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

Глава региона отметил, что правительство Иркутской области объективно оценивает важность проекта модернизации. Это и новые рабочие места, и отчисления в бюджет. Главное, подчеркнул врио губернатора, в обязательном порядке учесть мероприятия по лесовосстановлению, расчистке берегов Байкала, обустройству заказников для сохранения животного и растительного мира.

«Для жителей Иркутской области озеро Байкал и сибирская тайга – особая ценность. На всех этапах проведения работ будет обеспечена максимальная открытость, контроль со стороны общественности и научное сопровождение. Уверен, совместными усилиями мы сумеем решить все поставленные задачи», – подытожил врио губернатора Игорь Кобзев.

Также глава Иркутской области подчеркнул важность создания некоммерческого Фонда по сохранению озера Байкал, главная цель которого заключается в сохранении экосистемы уникального озера. Напомним, что накануне этот вопрос исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев подробно обсудил с экологическим сообществом региона.



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