 

Тихановская назвала себя «избранным народом» президентом Белоруссии

27.08.2020, 11:48, Новости дня

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает себя «избранным народом» белорусским лидером, хотя и не может официально называть себя так.

«Я избранная народом президент. Вы знаете официальные сфальсифицированные цифры. Таким образом, я сейчас сама себя официально так не могу называть. Так что я женщина, за которую проголосовали люди», – сказала она в интервью газете Bild, передает ТАСС. 

При этом Тихановская отметила, что она уже «не лидер оппозиции», но «лидер большинства». 

«Мы больше не являемся оппозицией», – подчеркнула она.

Кроме того, Тихановская заявила, что белорусская оппозиция не получала помощи от ЕС. 

«Мы никогда не получали какую-либо финансовую помощь или что-то от какой-либо европейской страны и не получаем ее также сейчас. Есть некоторые инициативы, которые пытаются помочь людям в стране», – добавила она.

Ранее председатель Конституционного суда (КС) Белоруссии Петр Миклашевич заявил, что конституция страны не позволяет общественным органам и организациям пересматривать итоги президентских выборов, то есть координационный совет оппозиции в этих целях не выполняет основные законы страны.

Представители штаба Тихановской подавали в Верховный суд Белоруссии жалобу на решение ЦИК об утверждении результатов президентских выборов в республике. В тот же день Тихановская отказалась баллотироваться в президенты Белоруссии на новых выборах.

Штаб Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.



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