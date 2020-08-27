ФПИ рассказал о слежке США за российским аппаратом в Марианской впадине

27.08.2020, 11:40, Новости дня

Самолеты, вертолеты и крейсер США следили за погружением российского батискафа в Марианский желоб, сообщил на форуме «Армия-2020» замруководителя направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований Виктор Литвиненко.

«Когда мы работали в районе Марианской впадины, недалеко от нас находилось водолазное судно Китая. А утром, когда мы опустили аппарат на дно, когда рассвело, оказалось, что рядом с нами стоит американский крейсер с военно-морской базы Гуам. Он нас сопровождал. Китайцы там работали давно, а американский крейсер пришел вместе с нами и ушел вместе с нами. И следом за нами ходил – куда мы, туда и он», – цитирует РИА «Новости» Литвиненко.

По его словам, крейсер соблюдал безопасную дистанцию в несколько морских миль от российского судна «Фотий Крылов». «Но над нами постоянно летали разведывательные вертолеты и самолеты. В таких непростых условиях приходилось работать», – добавил Литвиненко.

По его словам, систему звукоподводной связи впервые испытали на большой глубине во время погружения в Марианскую впадину российского беспилотного аппарата «Витязь-Д».

«Это ключевой элемент общения с аппаратом на глубине, благодаря чему мы можем им управлять. Все аппараты, которые до этого погружались на дно Марианской впадины, были привязные и передавали информацию по кабелю, а у нас кабеля нет. Для работы под водой использовалась звукоподводная связь, но мы не были уверены, что она будет работать на такой глубине. На глубине 10-11 тысяч метров существуют подводные слои, от которых могло произойти отражение звукового сигнала. Честно говоря, на такой глубине технология была впервые проверена. Связь была устойчивой. У нас все получилось», – сказал Литвиненко.

По его словам, система звукоподводной связи используется на всех подводных аппаратах, однако до этого момента на такую глубину система связи была использована впервые.

Он рассказал, что, как и радиосигнал, звукоподводный сигнал можно перехватить, однако для управления «Витязем-Д» использовался защищенный закодированный канал связи.

Напомним, 8 июня глубоководный автономный аппарат «Витязь» во время погружения на дно Марианской впадины для измерения ее глубины получил результат на 1 тыс. метров меньше показателя, установленного в 1957 году советскими исследователями. Также в ходе экспедиции аппарат открыл новое течение.