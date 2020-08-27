 

Forbes представил рейтинг богатейших женщин России

27.08.2020, 11:40, Новости дня

Президент компании Inteco Management Елена Батурина возглавила рейтинг самых богатых женщин РФ по версии журнала Forbes по итогам I полугодия 2020 года, ее состояние оценивается в 1,3 млрд долларов.

Второе место рейтинга заняла гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук с состоянием 1,1 млрд долларов. На третьем месте – Екатерина Федун – дочь второго крупнейшего акционера компании «Лукойл» Леонида Федуна. Ее состояние насчитывает 700 млн долларов.

Следом идет жена миллиардера Юрия Ковальчука Татьяна с состоянием в 600 млн долларов. 

Также в пятерку лидеров вошла экс-супруга миллиардера, владельца и президента французского футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева Елена, состояние которой также оценивается в 600 млн долларов.

В десятку рейтинга также вошли предприниматель Ольга Белявцева (500 млн долларов), Лилия Ротенберг (500 млн долларов), владеющая 33,3% акций девелоперской компании TPS Real Estate, Татьяна Кузнецова, состояние которой оценивается в 450 млн долларов после продажи доли акций компании «Новатэк», супруга председателя совета директоров «Фосагро» Андрея Гурьева Евгения (400 млн долларов), а также Наталья Луценко (400 млн долларов). 

Замкнула рейтинг Мария Шарапова с состоянием в 200 млн долларов. В 2012 году она запустила продажи жевательного мармелада и других сладостей под собственной торговой маркой «Sugarpova».

Ранее Forbes подсчитал доходы российских блогеров в Instagram, а также назвал богатейшие семьи России. 



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