В ООН обратили внимание на губительный вред от пандемии для туризма

27.08.2020, 11:35, Новости дня

Туризм в некоторых странах отвечает за пятую часть ВВП, а во время пандемии он был практически невозможен. Так что в ООН обратили внимание на эту ситуацию, призвав восстанавливать сферу, но так, чтобы это было безопасно и для принимающей стороны, и для самих работников, и для путешественников, а также чтобы это не вредило природе, пишет Independent.



Reuters

Глобальный туризм сильно пострадал от пандемии коронавируса, заявил генеральный секретарь ООН. По его словам, за первые пять месяцев этого года убытки составили $320 млрд, и больше 120 миллионов рабочих мест могут быть сокращены, пишет Independent.

При этом туризм занимает третье место по доле в глобальной экономике, отвечает за 7% глобальной торговли. Каждый десятый человек на планете работает в туризме. И если для богатых стран это стало большим шоком, то для развивающихся — чрезвычайной ситуацией, особенно для мелких островов и африканских государств. Иногда у них туризм отвечает за более 20% ВВП.

По прогнозам, общее падение дохода от экспорта туристических услуг может достигать до $1,2 трлн в этом году, что может сократить глобальный ВВП на 2,8%. Помимо сугубо туризма пострадать могут работники смежных сфер, например, общественного питания. В наибольшей опасности мелкий бизнес.

При этом туризм содействует сохранению природного и культурного богатства планеты, отметил генсек ООН. Так что сокращение доходов от туризма привело к росту браконьерства и нарушения режима заповедных зон. А закрытие объектов всемирного наследия лишило местных жителей средств к существованию.

Поэтому в ООН призвали восстановить туризм, но так, чтобы это было безопасно и для принимающей стороны, и для самих работников, и для путешественников, а также чтобы это не вредило природе. При этом там понимают, что восстановление туризма будет во многом зависеть от развития пандемии и экономической ситуации, пишет Independent.