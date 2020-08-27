Бархатные маски и дистанция — новые правила работы Санта-Клаусов в пандемию

27.08.2020, 11:35, Новости дня

Глобальное распространение коронавирусной инфекции наложило отпечаток практически на все сферы жизни. Новым правилам поведения и мерам предосторожности приходится заранее обучать даже Санта-Клаусов. Однако посетители занятий в специальной лондонской школе для Санта-Клаусов прилежно готовятся к празднику и уверены, что волшебная атмосфера Рождества никуда не исчезнет даже в пандемию, передаёт NTD.

Рождество ещё не скоро — но в Лондоне уже открылась школа Санта-Клаусов. В этом году им, возможно, придётся работать в условиях пандемии. Дедушек спешат обучить новым правилам.

ДЖЕЙМС ЛОВЕЛЛ, основатель компании «Министерство развлечений»: Прежде всего, маски! Мы сделали вот такие — из красного бархата с белой меховой отделкой, как костюм Санты. Это особенность маски. Думаю, так детям будет комфортнее.

Также Санты должны соблюдать социальное дистанцирование: они будут садиться в двух метрах от детей. Подарки тоже придётся дарить особенным способом.

ДЖЕЙМС ЛОВЕЛЛ: Мы создали гениальный метод! С использованием саней — Санта кладёт на них подарок, ребёнок подтягивает сани за верёвочку и берёт подарок.

Санта-Клаусы уверены, что Рождество пройдёт хорошо.

САНТА-КЛАУС: Нам надо держаться на расстоянии от детей, и также от взрослых — о них тоже нельзя забывать. Но веселье, радость, любовь и волшебство никогда не исчезнут! Они были и будут всегда.

Добрые дедушки также повторяют имена северных оленей, вспоминают поздравления на разных языках и тренируются смеяться, как Санта.

ДЖЕЙМС ЛОВЕЛЛ: Люди недооценивают, насколько сложно играть Санту! Актёру очень редко приходится оставаться в образе, импровизировать и создавать атмосферу волшебства для публики из одного или двух человек, стоящих в метре от него. Это требует большой концентрации.

Школа Санта-Клаусов при компании «Министерство развлечений» работает более 20 лет. В этом году она получила 1000 заявок. Пока это в два раза меньше, чем обычно — но сотрудники компании надеются, что станет лучше.

Дата выхода в эфир 25 августа 2020 года.