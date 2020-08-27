Посол Польши в США призвал к сотрудничеству России и Запада по Беларуси

27.08.2020, 11:30, Новости дня

ВАШИНГТОН – Посол Польши в Вашингтоне призвал Россию избегать односторонних действий, направленных на прекращение волны протестов против президента Беларуси Александра Лукашенко.

По мнению дипломата, с кризисом лучше всего можно справиться совместными усилиями международного сообщества.

«Можно с уверенностью утверждать, что Россия рассматривает различные сценарии в Бларуси», – заявил «Голосу Америки» посол Петр Вильчек, отвечая на вопрос, при каких обстоятельствах, по его мнению, Москва может применить военную силу для поддержки Лукашенко.

«Мы надеемся, что Москва присоединится к усилиям международного сообщества по мирному урегулированию этого кризиса, в том числе к процессу по линии ОБСЕ, и не будет рассматривать односторонние действия», – заявил посол.

«Тем не менее, долгосрочные цели Запада и России в отношении Беларуси различаются», – добавил он.

Десятки тысяч граждан Беларуси приняли участие в акциях протеста, которые проходят ежедневно, после того как Лукашенко был переизбран по итогам выборов 9 августа, которые, по мнению многих, были грубо сфальсифицированы.

Во многих случаях демонстранты сталкивались с милицией, которая применяла слезоточивый газ, светошумовые гранаты и избивала людей.

Посол Вильчек признал, что у противников Лукашенко «до сих пор нет явных лидеров с политическим опытом, которые могли бы сформулировать четкий план действий».

«Однако после этих мирных протестов стало совершенно очевидно, что белорусский народ хочет определять курс своей страны, что им очень нужна суверенная и независимая Беларусь», – сказал он.

«Мы должны сделать все, что поможет мирным переговорам между властями в Минске и демонстрантами, с конечной целью разработки плана системного перехода, – резюмировал польский посол. – Прежде всего, президентские выборы должны быть проведены повторно в присутствии международных наблюдателей и в соответствии с демократическими стандартами».

Он добавил, что если Беларусь начнет мирный и системный переход, «мы также будем готовы оказать техническую и финансовую помощь для модернизации страны с целью укрепления ее устойчивости, суверенитета и независимости».