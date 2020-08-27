«Лаура» вышла на берег как ураган четвертой категории

27.08.2020, 11:30, Новости дня

Стремительно укрепившись, шторм «Лаура» вышел на сушу как ураган четвертой категории, обрушившись на побережье верхнего Техаса и западной Луизианы с такой свирепостью, какой в этом регионе не наблюдали более десяти лет.

Ранее прогнозировалось, что шторм, который со вторника усилился с первой категории до четвертой, продемонстрирует «катастрофическую» интенсивность в районе границы Техаса и Луизианы.

Центр предупреждения об ураганах заявлял о «смертоносном» нагоне воды с «большими и разрушительными волнами».

Угроза нагона воды побудила власти объявить обязательную эвакуацию города Лейк-Чарльз (Луизиана) с населением 78 тысяч человек, значительная часть которого может быть затоплена.

Губернатор Джон Бел Эдвардс объявил, что он задействовал всю Национальную гвардию Луизианы, для помощи в ликвидации последствий урагана.

Эвакуация также была объявлена в техасских городах Бомонт и Порт-Артур, серьезно пострадавших во время урагана «Харви» в 2017 году.

Оба населенных пункта оказались недалеко от места выхода урагана на берег.