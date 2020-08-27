Татьяна Навка прокомментировала слухи о третьей беременности

27.08.2020, 11:29, Разное

Несколько дней в интернете курсировали слухи о том, что олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка беременна в третий раз и готовится подарить шестого по счету ребенка своему супругу, пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. Сама 45-летняя спортсменка о своей беременности ничего не знала, о чем сообщила в своем официальном комментарии на эту тему.

Татьяна Навка

Весь день принимаю поздравления… о третьей беременности. В очередной раз убеждаюсь, что есть порядочные издания, например, такие, как Tatler, которые позвонили мне и спросили, прежде чем что-то опубликовать, а есть другие… которые ради хайпа и сенсации, гоняются за желтыми новостями, не утруждая себя проверкой информации, а просто основываются на слухах или перепубликовывают якобы новости друг у друга. Как сломанный телефон или снежный ком подробностей они набирают, кто больше! То роддом я уже не то что выбрала, а даже палату оплатила; другие уже пол определяют на глаз и советуют Леной назвать; третьи переживают за мое физическое состояние и утверждают, беременность я переношу плохо, да и родить я должна уже вот-вот. На редкость непорядочно и непрофессионально, хотя бы позвонили и узнали, прежде чем публиковать такие “новости”,

– написала Навка на своей странице в Instagram. Ранее она делилась здесь снимками во время отдыха с дочкой Надей, и на фото не было даже намека на округлившийся живот и беременность.

Татьяна Навка с дочкой Надеждой

Напомним, Навка и Песков познакомились в 2010-м, а спустя 4 года у них родилась дочь Надежда. В июне 2015-го знаменитости расписались, а 1 августа того же года сыграли свадьбу. У Татьяны есть еще одна дочь – 20-летняя Александра от фигуриста Александра Жулина, а у Дмитрия – четверо детей от прошлых браков: 30-летний сын Николай от Анастасии Буденной, 22-летняя Елизавета, 16-летний Мика и 13-летний Дени от Екатерины Солоцинской.