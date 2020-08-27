Диджейский пульт и красная кухня: Светлана Бондарчук в гостях у Ляйсан Утяшевой и Павла Воли

27.08.2020, 11:28, Разное

Павел Воля и Ляйсан Утяшева – очень закрытая пара. Они редко принимают участие в совместных съемках, стараются не афишировать лица детей и уж тем более никогда не приглашали ни одну съемочную группу в свою квартиру. Но как это бывает, однажды исключение делается. Ляйсан и Павел стали героями нового выпуска YouTube-программы Светланы Бондарчук “Света вокруг света” и часть съемок прошла дома у звезд. Поклонники могут рассмотреть интерьер квартиры, который насыщен яркими акцентами. В квартире героев – кухня красного цвета, яркие стены, многочисленные картины современных художников.

Центральное место в гостиной занимает диджейская установка Павла. По словам Ляйсан, похожую муж увидел во время отдыха в Майами в лобби отеля и захотел такую же домой. Сейчас музыку на ней сводит и сам Павел, и дети пары – Роберт и София. При входе в квартиру, в холле – огромный стеклянный шкаф, который наполнен наградами жильцов: поддельный “Оскар” Павла и несколько десятков реальных медалей Ляйсан. Есть там и общая награда пары – статуэтка HELLO! В 2018 году Ляйсан Утяшева и Павел Воля стали победителями в номинации “Самая стильная пара”.

В интервью Светлане Ляйсан рассказала о первом свидании с Пашей, о собственном месте силы, затронула сложную для нее тему детства с отцом и насилия в семье. Паша, в свою очередь, рассказал о том, как ему удалось переехать в Москву и добиться успеха, а также впервые показал некоторые раритетные снимки… Впрочем, лучше один раз увидеть – новый выпуск “Света вокруг света” уже на YouTube.