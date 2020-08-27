Владимир Путин даст большое интервью

27.08.2020, 11:23, Разное

Большое интервью Путина пройдет 27 августа. Оно выйдет в эфире телеканала “Россия 24” в 14:00 по мск.

Известно, что вопросы главе государства будет задавать журналист Сергей Брилев. Телеканал и Кремль не сообщили никаких подробностей предстоящей беседы. Корреспондент кремлевского пула Дмитрий Смирнов заявил, что Прямой линии с Путиным летом 2020 года не было, а вместо нее будет “большое интервью по актуальным темам”.

Напомним, в последний раз Владимир Путин давал интервью в конце июня этого года программе “Москва. Кремль. Путин” на телеканале “Россия 1”. Тогда он рассказал, как относится к критике в свой адрес, ответил на претензии к поправкам в Конституцию страны и объяснил, почему никогда не летает с премьер-министром на одном самолете.

Как писали “Дни.ру”, в июньском интервью Путин выступил с неожиданным заявлением о принадлежности Крыма. Он подчеркнул, что с юридической точки зрения ситуация была однозначной все эти годы. Президент страны ответил на вопрос о “приобретении” полуострова, назвав такую формулировку не совсем корректной.

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