 

Саакашвили объявил о возвращении в Грузию

27.08.2020, 11:08, Новости дня

Экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ и житель этой страны Михаил Саакашвили, заочно осужденный на родине на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и превышение служебных полномочий, сообщил о возвращении в Грузию, которую покинул семь лет назад, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Я возвращаюсь», – сообщил он в социальных сетях.

Признав, что во время его правления в 2004–2013 годах были допущены «очень тяжелые ошибки», он пишет, что «всегда хотел всего хорошего для своего народа», и приносит извинения.

Украину он называет «вторым домом» и благодарит ее за то, что эта страна приняла его.

Напомним, что в мае Грузия отозвала из Киева своего посла Теймураза Шарашенидзе для консультаций после назначения экс-президента Грузии на должность главы исполкома украинских реформ.

Саакашвили обещает, что после его возвращения грузины заживут «лучше» и «богаче».

Саакашвили регулярно говорит о намерении вернуться в Грузию, однако ныне он более категоричен в своем заявлении. Его слова наблюдатели связывают с приближением выборов в парламент, которые состоятся 31 октября. Примечательно, что иностранец, согласно грузинским законам, не может принимать участие в выборах или спонсировать какую-либо партию.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна «огребает» после каждого заявления главы исполнительного комитета нацсовета реформ Михаила Саакашвили в адрес Грузии. В Тбилиси предложили Украине отправить Саакашвили в психбольницу.



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