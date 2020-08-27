 

Макет суборбитального беспилотника показали на «Армии-2020»

27.08.2020, 11:08, Новости дня

Корпорация «Проект-Техника» на форуме «Армия-2020» представила макет суборбитального летательного аппарата с воздушным стартом, предназначенного для отработки технологий в космосе.

Согласно данным на стенде корпорации, летающая лаборатория FlyCat способна подниматься на высоту до 160 километров, а ее основными задачами станут: отработка технологий при создании многоразовых летательных космических аппаратов и возвращаемых первых ступеней ракет-носителей, а также доставка грузов на суборбитальные высоты и проведение научных и учебных экспериментов, передает РИА «Новости». Кроме того, аппарат может применяться как первая ступень сверхлегкого носителя.

Разработку в составе корпорации ведет компания ИСОН, являющаяся резидентом Сколково.

Стартовая масса FlyCat составляет 2,2 тонны, длина – более 7 метров, размах крыла – более 2,5 метра. Заявленная максимальная скорость составляет до 7 Махов, а ресурс по количеству пусков равен 50.

Напомним, в феврале 2015 года на космодроме Куру во Французской Гвиане с помощью ракеты-носителя Vega прошел запуск первого европейского суборбитального беспилотника IXV.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / VOAэкспресс 3 августа 2020

23.08 / «Стойкое падение уровня жизни» – Fox News рассказал, о чём молчат политики в США

05.07 / В сети опубликовали рендеры нового Jeep Grand Cherokee

21.07 / Мнения: Погромы церквей как симптом ползучей революции

12.08 / ОМОН в Минске обстрелял людей на балконах

28.07 / Спасатели опровергли обнаружение пропавшего в Бурятии Ан-2

03.07 / Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

05.08 / СПЧ решил обратиться к Google после блокировки российских СМИ на YouTube

27.07 / Стивен Сигал решил вести бизнес на «дальневосточном гектаре» в Бурятии

28.07 / Минобороны отвергло нарушение финских границ российскими истребителями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска