Макет суборбитального беспилотника показали на «Армии-2020»

27.08.2020, 11:08, Новости дня

Корпорация «Проект-Техника» на форуме «Армия-2020» представила макет суборбитального летательного аппарата с воздушным стартом, предназначенного для отработки технологий в космосе.

Согласно данным на стенде корпорации, летающая лаборатория FlyCat способна подниматься на высоту до 160 километров, а ее основными задачами станут: отработка технологий при создании многоразовых летательных космических аппаратов и возвращаемых первых ступеней ракет-носителей, а также доставка грузов на суборбитальные высоты и проведение научных и учебных экспериментов, передает РИА «Новости». Кроме того, аппарат может применяться как первая ступень сверхлегкого носителя.

Разработку в составе корпорации ведет компания ИСОН, являющаяся резидентом Сколково.

Стартовая масса FlyCat составляет 2,2 тонны, длина – более 7 метров, размах крыла – более 2,5 метра. Заявленная максимальная скорость составляет до 7 Махов, а ресурс по количеству пусков равен 50.

Напомним, в феврале 2015 года на космодроме Куру во Французской Гвиане с помощью ракеты-носителя Vega прошел запуск первого европейского суборбитального беспилотника IXV.