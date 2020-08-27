Тихановская опровергла спад протестов в Белоруссии

27.08.2020, 11:08, Новости дня

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская опровергла мнение, что протесты в Белоруссии пошли на спад.

«Протесты не выдыхаются, они идут своим чередом. Конечно, в течение недели степень накала может понижаться, но в выходные все вернется в свое русло», – считает Тихановская в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Между тем защита Тихановской планирует оспорить решение суда в Белоруссии, отказавшегося рассматривать их требование признать нелегитимным окончательное решение ЦИК по итогам выборов, передает РИА «Новости».

«Мы должны получить копию решения, только тогда сможем обратиться с жалобой. Документ отправлен по почте, пока он дойдет, может пройти до полутора недель», – сказал адвокат Максим Знак.

По его словам, текст постановления суда уже опубликован на сайте высшей инстанции, но для подачи жалобы требуется физическая копия с печатью.

Ранее Верховный суд Белоруссии отказал в возбуждении уголовного дела по жалобе Тихановской о непризнании результатов выборов.

Ранее председатель Конституционного суда (КС) Белоруссии Петр Миклашевич заявил, что конституция страны не позволяет общественным органам и организациям пересматривать итоги президентских выборов, то есть координационный совет оппозиции в этих целях не выполняет основные законы страны.

Представители штаба Тихановской подавали в Верховный суд Белоруссии жалобу на решение ЦИК об утверждении результатов президентских выборов в республике. В тот же день Тихановская отказалась баллотироваться в президенты Белоруссии на новых выборах.

Штаб Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.