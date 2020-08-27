Бренд Chevrolet представил обновленный внедорожник Bolt EUV

27.08.2020, 10:53, Новости дня

Американский концерн Chevrolet анонсировал выход новой версии электрокара Chevrolet Bolt EUV.

Представители марки сообщили, что предложенный экземпляр станет первым, в котором применят Super Cruise. Уже через год планируется начать серийный выпуск модели. В настоящее время многие автопроизводители активно выпускают свои электрокары, тогда как американские разработчики не намерены отставать от тенденции. В свою очередь, новинка Chevrolet Bolt EUV представляет собой электрический внедорожник.

Автомобиль пока остается засекреченным перед широкой публикой, тогда как его выпуск позволит в дальнейшем осуществлять управление без использования рук. Новинка построена на базе Buick Velite 7, за счет чего запас хода может достигать порядка 500 километров.