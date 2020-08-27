Начался предзаказ на недорогой кроссовер Kia Sonet

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27.08.2020, 10:53, Новости дня

В индийском подразделении компании Kia сообщили о старте приема заказов на недорогой кроссовер Kia Sonet.

Уже в следующем месяце автомобиль появится в свободной продаже у местным дилеров. Вместе с тем разработчики посчитали разумным изначально представить модель именно в Индии, тогда как в последующий период продажи стартуют на глобальном рынке. Новинка Sonet предложена в двух модификациях.

В частности, новинка Sonet обладает улучшенной мультимедийной системой, очисткой воздуха в салоне, продвинутой аудио-системой, а также беспроводной зарядкой для смартфонов. Кроме того, под капотом установлен 1-литровый мотор на 120 л.с. с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.



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