Россия предложила Китаю вместе изучать коронавирус

27.08.2020, 10:53, Разное

Россия предложила Китаю совместными усилиями проводить исследования на тему коронавируса. Соответствующий запрос китайской стороне отправил НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова. В рамках проводимых работ планируется изучить механизм действия COVID-19.

Вопрос продолжает прорабатываться. Китайская сторона уже отреагировала на запрос россиян. В Поднебесной ждут, когда специалисты из РФ приедут для проведения исследований. После изучения механизма действия коронавируса исследователи попробуют найти максимально эффективный препарат, который будет задействоваться в лечении инфекционного заболевания.

Китайских коллег готовы принять и в России. Сроки начала совместной работы пока не называются. На первых этапах происходит выдвижение предложений и обмен материалами.

Впервые о новом типе коронавируса стало известно в декабре прошлого года. Он начал распространяться на территории Китая, а потом был завезен в другие страны. В марте нынешнего года в связи с резким увеличением количества заболевших COVID-19 ВОЗ объявила пандемию. РФ первой в мире создала и зарегистрировала вакцину против заболевание. Добровольный процесс прививания граждан начнется в ближайшее время.