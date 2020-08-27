Онколог назвал доказанную причину появления рака в 95% случаях

27.08.2020, 10:53, Разное

Онколог Иван Карасев назвал причину, которая является основной в процессе «внезапного» возникновения рака. По его словам, опасная болезнь развивается из-за наличия хронических патологий.

На ранних стадиях онкологии отсутствует выраженная симптоматика. Если речь идет об опухоли крупного размера, то может присутствовать болевой синдром, а также начаться кровотечения. Зачастую онкология маскируется под иные заболевания, поэтому ее трудно выявить без проведения комплексного обследования.

95% опухолей появляются из предраковых заболеваний. В организме зачастую имеется хроническая патология, когда клетки начинают наслаиваться друг на друга. Впоследствии происходит сбой, и начинает формироваться новообразование. Врач призвал людей регулярно проходить обследования, чтобы была возможность выявить проблему на ранней стадии. Тогда значительно повышаются шансы на благоприятный исход.