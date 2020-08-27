 

Онколог назвал доказанную причину появления рака в 95% случаях

27.08.2020, 10:53, Разное

Онколог Иван Карасев назвал причину, которая является основной в процессе «внезапного» возникновения рака. По его словам, опасная болезнь развивается из-за наличия хронических патологий.
На ранних стадиях онкологии отсутствует выраженная симптоматика. Если речь идет об опухоли крупного размера, то может присутствовать болевой синдром, а также начаться кровотечения. Зачастую онкология маскируется под иные заболевания, поэтому ее трудно выявить без проведения комплексного обследования.

95% опухолей появляются из предраковых заболеваний. В организме зачастую имеется хроническая патология, когда клетки начинают наслаиваться друг на друга. Впоследствии происходит сбой, и начинает формироваться новообразование. Врач призвал людей регулярно проходить обследования, чтобы была возможность выявить проблему на ранней стадии. Тогда значительно повышаются шансы на благоприятный исход.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.08 / В российских школах хотят ввести курс медицинской грамотности

20.07 / Врач Анфиса Лепехова рассказала о связи между ранним облысением и гормональными нарушениями

25.08 / Как съездить в гости к пожилым родственникам, не заразив их коронавирусом

29.07 / Мастера конспирации: первые фото Риты Оры с новым бойфрендом-режиссером

03.07 / 18-летняя дочь Осина отправилась под венец: Замужем за лучшим

27.07 / Учёные: Зубная щётка защищает от болезней сердца и слабоумия

11.08 / Мнение: Новых белых людей легко узнать

26.06 / Кайли Дженнер устроила вечеринку, но никого на нее не позвала: фото праздника в духе времени

12.08 / Смертный грех Пашиняна: Кочарян плюс Марго на пути к перевороту

18.07 / Мнение: Письмо: “В болоте с В”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска