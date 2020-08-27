Ученые выявили новые угрозы для озонового слоя Земли

27.08.2020, 10:53, Разное

Ученые пришли к выводу, что из-за наличия неучтенных угроз озоновый слой не сможет восстановиться через 30 лет, как было спрогнозировано в Монреальском протоколе. Новые угрозы связаны с дополнительными источниками загрязнения атмосферы Земли.

По словам американских и британских экологов, в атмосферу продолжают поступать запрещенные в соглашении вещества. При утилизации с грубыми нарушениями правил холодильников и кондиционеров в воздух попадают такие вещества, как гидрофторуглеводы и хлорфторуглеводы, разрушающие озоновый слой.

Кроме того, ситуацию усугубляют участившиеся газовые выбросы. Они возникают во время проведения промышленных или сельскохозяйственных работ. Из-за уменьшения озонового слоя участились случаи возникновения катаракты и развития рака кожи, поскольку ультрафиолетовые лучи сильнее воздействуют на людей, отмечают медики.