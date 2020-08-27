 

Перспективный палубный вертолет «Минога» решили оснастить новым двигателем

27.08.2020, 10:48, Новости дня

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) предлагает новый газотурбинный двигатель ТВ7-117 для установки на перспективный палубный вертолет «Минога», сообщил заместитель генконструктора ОДК по НИР Дмитрий Карелин.

«Для «Миноги» мы предложили двигатель ТВ7-117. Еще продолжается ОКР», – передает ТАСС слова Карелина.

В то же время Карелин уточнил, что для перспективного боевого вертолета двигатель пока не выбран. «Требования к двигателю пока окончательно не сформированы. В ближайшее время должны стыковаться облик объекта и облик двигателя», – отметил замгендиректора.

Турбовальный двигатель ТВ7-117 предназначен для установки на вертолеты новых поколений. Он создан на базе серийного сертифицированного самолетного турбовинтового двигателя ТВ7-117С. В настоящее время разработаны две модификации: ТВ7-117В и ТВ7-117СТ.

Между тем главный конструктор «ОДК-Климов» (входит в ОДК Ростеха) Анастасия Соловьева сообщила, что серийное производство современного газотурбинного турбовального двигателя ВК-650В должно начаться в 2023 году.

«ВК-650В будет готов к серии с мая 2023 года. Мы получим сертификат типа в апреле и будем иметь право уже серийно выпускать моторы», – сказала она.

В 2019 году предприятие «ОДК-Климов» объявило о начале разработки нового газотурбинного турбовального двигателя ВК-650В. Эта силовая установка предназначена для вертолетов Ка-226Т, Ка-126 и «Ансат». Новый двигатель должен превзойти по своим характеристикам все имеющиеся аналоги. Сборка первого двигателя-демонстратора запланирована на декабрь 2020 года.

Газета ВЗГЛЯД ранее сообщала, что перспективный вертолет для ВМФ создают на новых технических принципах.



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