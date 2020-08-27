 

Эксперт: Российские военные в Сирии поучили американцев уму-разуму

27.08.2020, 10:48, Новости дня

«Маршруты движения в Сирии заранее согласовываются, потому что любое изменение в них может привести к инцидентам. Американцев предупреждают об этом, но они все равно лезут. Поэтому их вот так и учат», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя ДТП с участием американского бронетранспортера и бронемашины российского патруля в Сирии.

«Российские военные не блокировали военных США, как те выразились, а деблокрировали трассу и маршрут, по которому двигались американцы. Их просто поучили уму-разуму, чтобы они не мешали движению наших патрулей», – сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Эксперт отметил, что американцы всегда «кричат о непрофессионализме или опасностях, если им кто-то или что-то мешает». «Когда российские самолеты обгоняют американские – они говорят то же самое. Так и здесь», – добавил собеседник.

«Кроме того, сирийское правительство не раз говорило о том, что американцам там нечего делать. Но они все равно лезут и мешают нам налаживать мирные процессы. Поэтому российским военным приходится их учить», – сказал Леонков.

Собеседник также отметил, что движение по маршрутам в Сирии заранее согласовывается между всеми заинтересованными сторонами, потому что любое изменение или отклонение от маршрута может привести к инцидентам.

«Что касается возможного обострения ситуации – военные США вряд ли бы отважились применить оружие. Все происходящее фиксировалось на видео, что позволяет определить, кто начал эту провокацию. Но мы еще толком ничего не сделали, а у американцев уже появились раненные», – иронизирует Леонков.

«Резюмируя скажу, что российские военные поступили в соответствии с полученными инструкциями. Если в этой зоне не должно быть американцев, их там не будет. Ну а военные США, как обычно, занимаются откровенными провокациями», – заключил собеседник.  

Ранее стало известно, что на северо-востоке Сирии военнослужащие США получили незначительные ранения в результате непреднамеренного столкновения с российским патрулем. Кроме того, в Сети появилось видео, где «сошлись» International MaxxPro ВС США, российские БТР, «Тигр», «Тайфун-К» и «Урал».

Позже глава пресс-службы Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Эллиот заявил, что российские военные якобы спровоцировали ДТП в Сирии. По его словам, во избежание конфликта американский автомобиль покинул место ДТП. Он также подчеркнул, что «действия, подобные этим, являются нарушением протоколов деконфликтинга», утвержденных Россией и США в 2019 году.

В ответ на это в Минобороны РФ сообщили, что заранее предупредили США о прохождении российской колонны. «Несмотря на это, в нарушение имеющихся договоренностей военнослужащие США осуществили попытку блокирования российского патруля. В ответ военной полицией ВС РФ были предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи», – добавили в оборонном ведомстве.

Напомним, в начале года в Сети появилась видеозапись дорожного инцидента между российскими и американскими военными в Сирии. Также было опубликовано видео из сирийской провинции Хасеке, где, как сообщают авторы ролика, подразделения вооруженных сил США заблокировали путь российскому военному конвою в направлении населенного пункта Амуда. Кроме того американцы не пропустили российского генерала в Манбидж.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему американцы таранят российских военных в Сирии.



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