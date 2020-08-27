Где прячется чупакабра из Пуэрто-Рико?

27.08.2020, 10:55, Разное

Прошло уже 25 лет с тех пор, как по миру начали распространяться истории о загадочном козьем кровососе из Пуэрто-Рико – чупакабре. И до сих пор это существо остается неуловимым, хотя остров Пуэрто-Рико совсем небольшой. Где же оно прячется?

Феномен чупакабры возник примерно в 1995 году с сообщений из Пуэрто-Рико. Одним из первых, кто рассказал о чупакабре, была женщина по имени Мадлен Толентино, которая жила в Канованасе, что недалеко от северо-восточного побережья Пуэрто-Рико.

Она столкнулась с этим существом прямо рядом с домом ее матери. Существо было в высоту чуть меньше метра, передвигалось на двух ногах странной прыгающей походкой, а на голове у него были большие черные глаза.

Передние конечности существа заканчивались костлявыми пальцами, ноги казались непомерно длинными, а на спине было что-то вроде линии перьев.

После рассказа Мадлен, выяснилось, что это же существо видел и мальчик-подросток, которого муж Мадлен нанял для работы на поле. Мальчик рассказал, что во рту существа было много острых зубов, а на спине были не перья, а шипы.

До этого различные фермеры Пуэрто-Рико сталкивались с тем, что неизвестные хищники нападали на их животных, но тогда они впервые получили описание этого существа и оно казалось взятым из ночных кошмаров.

В последующие годы появилось еще больше сообщений о чупакабре из Пуэрто-Рико и одновременно люди удивлялись, каким образом это существо, если они реальное, может оставаться настолько скрытным и неуловимым. Основной остров Пуэрто-Рико достаточно небольшой, всего 170 км в длину и 60 км в ширину, хотя довольно гористый.

Но если подробнее почитать про географию Пуэрто-Рико, то ответ оказывается прямо перед глазами: пещеры.

Пуэрто-Рико известен своими многочисленными пещерами. Могли ли существа прятаться там от человечества, проводя большую часть времени и выходя лишь по ночам на охоту? Вполне.

Во многих местных пещерах вольготно обитают огромные популяции летучих мышей. Огромные это даже мягко сказано, к примеру всего лишь одна пещера Кукарача, расположенная к югу от города Аквадилья, в Кордильерах-Хайкоа, является домом для сотен тысяч летучих мышей. Это дает нам некоторые представления о том, насколько могут быть обширны некоторые из пещер Пуэрто-Рико.

Еще один пример – совокупность пещер на реке Камуи, расположенная к северу от гор Ларес, простирается на 11 миль и состоит из более 200 пещер.

Как сообщается на официальном сайте "Пуэрто-Рико", пещера Рио-Камуи является третьей по величине подземной пещерной системой в мире. Основная часть пещеры огромна, с потолком в высоту на 10 этажей и выше. И даже фотографии не могут передать красоту этих подземных залов.

Или пещера "Cueva Ventana" (Оконная пещера), которая выходит на долину Рио-Гранде-де-Аресибо, создавая похожий на окно проем на отвесной скале. Местные жители и туристы обожают посещать ее и делать снимки у входа для инстаграма.

Но мало кто знает, даже к 21 веку огромное количество пещер Пуэрто-Рико ВООБЩЕ НЕ ИССЛЕДОВАЛИСЬ и туда в целом мало кто заходит.

Опытные спелеологи рассказывают, что в Пуэрто-Рико есть сотни пещер, в которых вообще никто и ни разу не бывал из-за их труднодоступности и отдаленности. А некоторые из пещер давно открыты, но по какой-то причине были официально запрещены для посещений.

Всего в Пуэрто-Рико находится около 2000 пещер из которых исследованы лишь 415… Таким образом большинство пещер Пуэрто-Рико вообще никогда никем не изучались. В таких условиях не удивительно, что там могут прятаться чупакабры. При таких условиях там и стадо тираннозавров можно было бы легко спрятать.