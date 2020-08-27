 

Мнение: Украинская шутка

27.08.2020, 10:40, Разное

Хм… Прочитал у Бабченко, как нынче гарные хлопцы на Украине меж собой называют то, что произошло с Навальным:

– Отравился не бутербродом!

Блин! Зло, цинично – но очень ёмко, кратко и, главное, по-своему точно. Это выпад, что называется, “на грани фола” – но выпад высокого класса. Наши “государственники”, которые тоже Навального ненавидят (правда, совсем за другое), ничего даже близкого по остроумию родить не смогли.

Источник: Размышления вольного социолога



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