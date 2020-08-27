Найденные учеными артефакты доказывают высокий уровень развития древних жителей Сибири

27.08.2020, 10:17, Разное

Ученые установили, что у древних жителей Сибири был достаточно высокий уровень развития. На это указывают артефакты возрастом более 24 000 лет, найденные археологами в Красноярском крае, информация об этом появилась в научном журнале Archeological Research in Asia.

Исследованием региона, где были обнаружены произведения древнего искусства, занимались сотрудники Сибирского федерального университета (СФУ) и института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН (Академия наук). Многие артефакты указывают на то, что древние сибиряки имели развитую религию и общались друг с другом в целях обмена технологиями. Все это свидетельствует о существовании в эпоху палеолита в Сибири крупного цивилизационного центра.

Среди артефактов указаны разноцветные фигурки, окрашенные преимущественно в черные и красные цвета, а также более сложные статуэтки, изготовленные первобытными людьми при помощи необычных орудий. Теперь исследователи собираются изучить наскальные рисунки.