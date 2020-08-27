Обещая США «нормальную» внешнюю политику, Байден рискует наступить на старые грабли

27.08.2020, 10:16, Новости дня

В том случае если Джо Байден одержит победу на выборах, он собирается вернуть США на их традиционный внешнеполитический курс, однако подобный ход может оказаться ошибкой, пишет The New York Times. Хотя, по мнению газеты, внешняя политика Байдена, всё равно, скорее всего, будет лучше той, которая сложилась при Трампе, существует большой риск, что она будет строиться на ошибочных постулатах, которые привели Вашингтон к провалам в Ираке, Ливии и на Украине.



Reuters

Когда на прошлой неделе Джо Байдена официально утвердили кандидатом в президенты США от Демократической партии, он пообещал не только восстановить Америку, но и «сделать её лучше». Главный посыл его предвыборной программы звучит следующим образом: Дональд Трамп скоро уйдёт, и США смогут вернуться к нормальной, дотрамповой жизни — которая будет даже немного лучше. Причём это касается как внешней политики, так и прочих сфер жизни американцев, пишет The New York Times.

«Для всех тех, кто прошёл через хаос последних четырёх лет, возвращение к status quo ante — это заманчивая идея. Кто откажется от того, чтобы отправиться во времена, когда внешняя политика не определялась сообщениями в Twitter?» — отмечает газета.

При этом президентство Байдена, несомненно, будет выглядеть привлекательнее президентства Трампа, ведь первый будет говорить об американском лидерстве, поддерживать союзников США и критиковать нарушения прав человека за рубежом. «Однако нам следует проявить осторожность. По всей видимости, Байден скорее поспособствует возвращению к узкому вашингтонскому консенсусу, который подвёл как нашу страну, так и весь мир, чем улучшит внешнюю политику Америки», — предупреждает издание.

Риторика предвыборного штаба кандидата в президенты от Демпартии весьма обтекаема. Байден неустанно твердит об американском лидерстве и глобальных вызовах — что достаточно шаблонно. Он обещает, что при нём США добьются внешнеполитических успехов на многих фронтах — от продвижения прав человека и противостояния автократам до сохранения мирового первенства Вашингтона в военном плане.

«И это вовсе не дежурные фразы. Они говорят о возврате к взглядам, сложившимся после холодной войны, согласно которым Америка может и должна быть везде, занимаясь решением всех существующих проблем. Не исключено, что такой подход приведёт к тому, что США будут вынуждены на протяжении многих лет нести высокие военные расходы, вести ещё более длительную «глобальную войну с терроризмом».., заниматься сковывающими Вашингтон по рукам и ногам гуманитарным вмешательством, которое будет становиться причиной более конфронтационной политики по отношению к Китаю и России», — подчёркивает The New York Times.

Если вкратце, внешнеполитическая платформа Байдена сулит не столько разработку новой стратегии, сколько повторение пройденных уроков. Однако подобная «привычная» доктрина в последнее время не раз приводила к провалам. Ирак, Ливия, Украина — во всех этих странах США столкнулись с проблемами, которые нельзя решить ни с помощью «решительных и жёстких мер», ни с помощью «американского лидерства». При этом Байден игнорирует один положительный аспект правления Трампа: нынешний американский лидер заставил американцев задуматься о том, действительно ли традиционная внешняя политика США укрепляет безопасность страны.

Разумеется, оговаривается The New York Times, совсем необязательно, что администрация Байдена будет гулять по тем же граблям, что и её предшественницы. Предвыборные речи — это вовсе не показатель реальной политики в будущем. Более того, послужной список Байдена выглядит в этом плане довольно неоднозначно. На каждую серьёзную ошибку кандидата в президенты — вроде его поддержки вторжения в Ирак в 2003 году — приходятся моменты, когда Байден на удивление призывал к сдержанности и осмотрительности (например, когда он выступил против свержения Муаммара Каддафи в 2011 году).

В своём стремлении восстановить американское лидерство Байден с большой долей вероятности упустит возможность сформировать более конструктивную и менее милитаристскую внешнюю политику, в рамках которой союзники США будут восприниматься как реальные партнёры, а не как следующие в кильватере Вашингтона страны. Таким образом США смогут равномерно распределить часть своего бремени между союзниками — чего и добивался Трамп, пусть и грубыми методами. В рамках такой политики главное внимание будет уделяться многосторонней дипломатии, а не американскому диктату. Кроме того, такой подход может снизить напряжённость в отношениях с Китаем.

Тем не менее, всё же нет практически никаких сомнений в том, что внешняя политика Байдена будет лучше, чем та, которая сложилась при Трампе: незаконные убийства на Ближнем Востоке и попытки подлить масла в огонь конфликта с Пекином лишь дестабилизировали мировой порядок.

«Однако его необычное президентство и впрямь открыло американцам окно возможностей. Его правление позволило им усомниться в правильности старых — и ошибочных — аксиом о подходе нашей страны к мировым делам. Возвращаясь к более ранней американской внешней политике, Байден поступает прямо противоположным образом. Возможно, он считает, что возвращает американцев к норме. Однако на самом деле он упускает возможность восстановить американскую внешнюю политику в её улучшенной версии», — подытоживает The New York Times.