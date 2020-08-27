Шансов на Арктику всё меньше — на одном из двух оставшихся у США ледоколов произошёл пожар

27.08.2020, 10:16, Новости дня

Один из двух действующих ледоколов Береговой охраны США вышел из строя в результате пожара, что ещё сильнее ограничит влияние Вашингтона в Арктическом регионе, пишет The Washington Times. Как отмечает издание, хотя команда ледокола Healy и смогла потушить возгорание за полчаса, судно всё равно было вынуждено свернуть свою арктическую миссию и отправиться на ремонт.



Reuters

Один из двух действующих ледоколов Береговой охраны США вышел из строя в результате возгорания на борту, которое произошло на прошлой неделе, пишет The Washington Times со ссылкой на заявление американских чиновников. Подобный инцидент, по всей видимости, ещё сильнее ограничит способность США действовать в Арктике.

По имеющимся данным, 18 августа ледокол Береговой охраны Healy, находясь неподалёку от Аляски, получил повреждения в результате возгорания одного из главных двигателей. Данное судно недавно закончило своё 26-дневное патрулирование района в рамках операции Arctic Shield. По словам чиновников, в момент начала пожара корабль направлялся в Арктику «для обеспечения национальной безопасности и проведения научных операций».

Хотя пожар удалось потушить за полчаса, миссию в Арктике пришлось отменить, а само судно отправилось в порт Сиэтла на техосмотр и ремонт.

«Выражаю благодарность команде Healy за их молниеносные действия по безопасному тушению пожара, — сказала по этому поводу глава Береговой охраны в Тихоокеанском регионе вице-адмирал Линда Фаган. — Этот инцидент, однако, означает, что потенциал США в плане ледоколов будет ограничен до тех пор, пока Healy не отремонтируют, и это ясно указывает на то, что страна отчаянно нуждается в полярных ледорезных судах, способных обеспечивать безопасность».

И в самом деле, отмечает The Washington Times, с учётом ЧП на Healy, США на данный момент располагают лишь одним действующим ледоколом под названием Polar Star. Кроме того, в составе американского флота числится ещё один ледокол, однако он не используется уже на протяжении нескольких лет. Российский же ледокольный флот, между тем, насчитывает около 40 кораблей, что даёт Москве возможность оказывать влияние на дела арктического региона.