 

В Литве предложили ввести санкции против более 100 должностных лиц Беларуси

27.08.2020, 10:15, Новости дня

Литва представила собственный санкционный список, состоящий из лиц, которых она считает ответственными за фальсификацию голосования и насилие в отношении мирных демонстрантов в Беларуси.

В этот список включен президент Беларуси Александр Лукашенко – авторитарный лидер, правящий страной 26 лет.

Согласно официальным результатам выборов, прошедших 9 августа, Лукашенко был переизбран на шестой срок, получив 80 процентов голосов. Результаты выборов были отвергнуты оппозицией и поставлены под сомнение ЕС.

МИД Литвы предложил ввести санкции против 118 человек, подозреваемых в причастности к жестоким репрессиям против демонстрантов, требующих отставки Лукашенко. Тридцать из них подозреваются в фальсификации выборов в Беларуси.

В список включены лица ответственные «за применение насилия и, возможно, даже за преступления против своих граждан», заявил министр иностранных дел Линас Линкявичюс, согласно информагентству Baltic News Service.

Он сообщил, что в список внесены сотрудники белорусского ОМОНа, белорусских спецслужб, прокуратуры и члены ЦИК.

«По крайней мере, эти люди не смогут приезжать сюда за покупками после избиения людей в своей стране», – сказал Линкявичюс.

Список будет рассмотрен министром внутренних дел Литвы Ритой Тамашунене, которая обладает окончательными полномочиями в вопросе о введении санкций.

Лицам из утвержденного санкционного списка будет запрещен въезд в Литву.



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