Протесты в Висконсине: несовершеннолетнего обвинили в убийстве двух человек

27.08.2020, 10:15, Новости дня

Власти обвинили 17-летнего подростка в преднамеренном убийстве первой степени в связи с гибелью двух человек в третью ночь протестов в Кеноше, штат Висконсин, спровоцированных ранением чернокожего мужчины полицейскими в минувшее воскресенье.

Из информации, опубликованной на сайте суда, следует, что подозреваемый был арестован в своем доме в Антиоке, штат Иллиноис. Поскольку подозреваемый – несовершеннолетний, глава департамента полиции Антиока Норман Джонсон не сообщил его имя. Полиция не раскрыла другую информацию.

На видео, снятом с телефона и размещенном в социальной сети, видно, что человек, предположительно, несущий штурмовую винтовку, бежит по улице, преследуемый группой людей. Он стреляет в нескольких своих преследователей, когда они начинают окружать его, после того как он падает на землю.

Департамент полиции Кеноши заявил, что кроме двух смертельных исходов один человек был госпитализирован с неопасными для жизни ранениями.

Президент США Дональд Трамп в среду написал в Твиттере, что он направит в Кеношу сотрудников федеральных правоохранительных органов и Национальную гвардию.

На видео, размещенном в Твиттере в среду, бывший вице-президент Джо Байден, кандидат в президенты от Демократической партии, заявил: «В очередной раз полиция стреляла по чернокожему мужчине, которым стал Джейкоб Блейк. На глазах у его детей. Мне противно от этого. Неужели это та страна, которой мы хотим быть?»