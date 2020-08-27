Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями

27.08.2020, 10:10, Разное

Звезда “Властелина колец” и “Пиратов Карибского моря” Орландо Блум во второй раз стал отцом, а его возлюбленная, певица Кэти Перри, – впервые матерью: на свет появилась их дочь. Об этом актер рассказал на своей странице в Instagram, если точнее, сделал репост сообщения организации UNICEF, амбассадорами которой они с Кэти являются. Они отметили, что назвали малышку Дейзи Дав Блум:

Мы буквально парим над землей, переполненные любовью и восхищением от того, что наша дочь родилась на свет, здоровой и в безопасности. Но мы знаем, что мы счастливчики, и не у всех все проходит так гладко, как у нас. Общины во всем мире по-прежнему испытывают нехватку медицинских работников, и каждые одиннадцать секунд беременная женщина или новорожденный умирает, в основном, от причин, которые можно было бы предотвратить. С появлением COVID-19 гораздо больше новорожденных подвергаются риску из-за отсутствия доступа к воде, мылу, вакцинам и лекарствам, которые предотвращают заболевания. Это разбивает наши сердца, так как теперь мы сопереживаем всем родителям еще больше, чем прежде.

Дейзи Дав Блум с родителями

О том, что у пары родится именно девочка, стало известно в апреле этого года. Вскоре после объявления беременности Кэти выступила с мини-концертом на финале Кубка мира по женскому крикету ICC Women’s. По окончании выступления она поблагодарила зрителей за теплый прием и добавила, что ждет дочь.

Я взволнован и очень рад. Наступает волшебное время прибытия маленького ангела на эту планету – именно так я могу описать будущее событие. Жду не дождусь бессонных ночей, чтобы вставать покормить малышку с бутылочкой. Конечно же, я имею в виду сцеженное молоко, потому что наверняка мы будем кормить ее грудным молоком. Но бутылочки точно будут,- рассказал о будущей дочери Орландо в интервью Good Morning America, отметив, что отцовство не кажется ему чем-то пугающим:

Я с нетерпением жду именно этих моментов, потому что очень люблю их: когда кругом ночь, все спят, и бодрствуешь только ты и засыпающий ребенок. Знаете, это такие тихие фрагменты жизни, когда ты со своей семьей и малышом, здесь и сейчас, смотришь, чем можешь помочь, и стараешься позаботиться об этом маленьком человечке.

Кэти Перри и Орландо Блум

О воспитании детей Блум знает не понаслышке: актер растит 8-летнего сына Флинна от отношений со своей бывшей супругой, моделью Мирандой Керр. Роман же с Кэти Перри начался уже после развода Орландо и Миранды. О том, что между Блумом и Перри все серьезно, стало известно в январе 2016 года на афтепати “Золотого глобуса”. Вскоре папарацци предоставили подтверждение их связи в виде фотографий с романтического отдыха на Гавайях. В марте 2017-го пара официально распалась, а в феврале 2018 года вновь сошлась. На День святого Валентина Орландо сделал Кэти предложение. Свадьба должна была состояться этой весной, но из-за пандемии коронавирусной инфекции торжество пришлось отложить.