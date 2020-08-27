 

Минобороны разъяснило США причины инцидента между российскими и американскими военными в Сирии

27.08.2020, 10:08, Новости дня

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил инцидент между российскими и американскими военными с коллегой из США Марком Милли: по его словам, американцы попытались блокировать российский патруль, тот в ответ «предпринял необходимые меры».

«26 августа состоялся телефонный разговор между начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генералом армии Герасимовым и председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом Милли», – сообщили в Минобороны.

Отмечается, что стороны обсудили инцидент между патрулем военной полиции ВС РФ и американскими военнослужащими, произошедший накануне на северо-востоке Сирии.

Герасимов подчеркнул, что международную коалицию заранее предупредили о прохождении российской колонны.

«Несмотря на это, в нарушение имеющихся договоренностей военнослужащие США осуществили попытку блокирования российского патруля. В ответ военной полицией ВС РФ были предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи», – передает РИА «Новости» слова Герасимова.

В ходе телефонного разговора Герасимов сообщил председателю объединенного комитета начальников штабов ВС США Марку Милли в контексте инцидента в Сирии, что международную коалицию заранее предупредили о прохождении российской колонны.

«Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генералом армии Герасимовым акцентировано внимание американской стороны, что командование Международной антитеррористической коалиции в соответствии с действующим порядком было заранее уведомлено о прохождении колонны российской военной полиции», – подчеркивается в сообщении.

Ранее в четверг стало известно, что США обвинили российских военных в ДТП с американским броневиком в Сирии.

Эллиот заявил, что инцидент произошел утром 25 августа в районе населенного пункта Дерик. По его словам, «российская техника врезалась в бронеавтомобиль коалиции, в результате чего пострадал экипаж машины», передает ТАСС.



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