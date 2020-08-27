Личное мнение: Как бедроситься Максиму Галкину?

27.08.2020, 10:03, Разное

Старший брат моего любимого Рустама Солнцева Андрей Разин заявил, что Максим Галкин тратит на Пугачёву 10 миллионов рублей.

Слишком много имён? ОК, ещё раз — гАлкин тратит на Алку ежемесячно 10 лямов.

Что у тебя в штанах — кошелёк?

Даже глядя на габариты и большую семью устаревшей «звезды», я не понимаю, как такую сумму можно прожрать.

И, главное, зачем? Зачем Максим это делает?

Нет, я понимаю, что вы сейчас закричите о шпионской операции по прикрытию ориентации, о гомофобной толпе баб-зрительниц Максима, которые не простят его извращений, но я вам опять скажу — 10 лямов в месяц!

Не слишком ли много? Слишком.

Максим, слушай сюда — оно того не стоит. Я тебя научу, как надо.

Ты заходишь во Вконтакт и ищешь себе женщину лет 25 из Перми. Работает в городском ДК, разведена (возможно даже 2 раза), любит петь песни и чуть бухнуть.

В общем, чтобы жизнь её уже потрепала.

Находишь и говоришь ей: я — Максим Галкин, а ты сейчас споёшь дуэтом с Киркоровым.

Тут же заводишь пермячке аккаунт в Эскортограме. Нанимаешь фотографа, чтобы раздевал её для личного счастья. Фоточки — в Инсту. Песенки — в Айтюнс. Самой бабе — фиктивный брак.

Всё, бинго! Ты снова женат на чёрной дыре. Обходится она тебе максимум в сотню тысяч рублей в месяц. Сам счастливо бедросишься в Грязи с кем угодно, а она прикрывает твой задний двор.

Только пароль от Эскортограма с ботами не отдавай ей, чтобы не возомнила себя звездой и не закатила, как Самойлова, шоу-развод с Джиганом.

По-моему, разумно. Как вы считаете? Ну не 10 же лямов тратить на Алку!