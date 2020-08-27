 

Суд в Новой Зеландии приговорил к пожизненному заключению стрелка из Крайстчерча

27.08.2020, 7:00, Новости дня

Суд в Новой Зеландии сегодня вынес решение, которым приговорил к пожизненному заключению Брентона Тарранта, совершившего теракт и убившего 51 человека в мечетях Крайстчерча 15 марта 2019 года. Об этом сообщает издание New Zealand Herald.

Решение суда не подразумевает досрочного освобождения в дальнейшем. Таким образом, Таррант никогда не выйдет из тюрьмы, отмечает издание. Такой приговор был вынесен впервые в истории Новой Зеландии.

По данным New Zealand Herald, Таррант отказался считать себя расистом или ксенофобом, он якобы чувствовал себя изгнанником в обществе, поэтому хотел ему навредить. При этом мужчина признал, что совершил теракт. 

15 марта 2019 года произошло нападение в мечетях Аль-Нур и Линвуд в Крайстчерче, 51 человек погиб, были ранены еще 40.

Австралиец, житель Новой Зеландии Таррант снял на видео, как расстреливает людей в мечети. 

Таррант стал автором неонацистского манифеста, за распространение которого в Новой Зеландии предусмотрено тюремное заключение.

СМИ сообщали, что идеи Тарранта об уничтожении мигрантов вдохновили на преступления Патрика Крузиуса, застрелившего 20 человек в универмаге в американском Эль-Пасо, и жителя Осло, убившего свою сестру и открывшего огонь в исламском центре.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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