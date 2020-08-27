В ФСБ РФ заявили о задержании “украинского шпиона” в ракетных войсках

27.08.2020, 10:00, Новости дня

В ФСБ России заявили, что в Барнауле задержали военнослужащего ракетных войск стратегического назначения по подозрению в сотрудничестве с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Задержанный якобы передавал украинской стороне сведения, содержащие гостайну.

Мужчину арестовали. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 Уголовного кодекса России “государственная измена”. Сакция статьи – лишение свободы от 12 до 20 лет.

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