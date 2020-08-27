Мнение: Причиной пожара на УДК “Боном Ричард” был поджог

27.08.2020, 9:55, Разное

По результатам расследования масштабного пожара на УДК "Боном Ричард" следствие пришло к выводу, что наиболее вероятной причиной произошедшего является поджог https://abcnews.go.com/US/sailor-investigated-possibly-starting-fire-navy-ship-uss/story?id=72634628. Главным подозреваемым является один из членов команды корабля.

Тем не менее, несмотря на проведенный допрос, обвинение подозреваемому пока не предъявлено. Также следствие пока затрудняеться сказать о мотивах, которые могли привести к поджогу УДК.

В результате пожара были в той или иной степени повреждены 11 из 14 палуб корабля, уничтожена часть надстройки, рухнула одна из мачт (обе мачты были демонтированы в июле). С учетом необходимости внеплановой замены корабля в составе флота (на УДК типа "Америка"), суммарный ущерб пожара/поджога может составить до 4 млрд. долларов. Сумма же прямого ущерба на УДК "Боном Ричард" может достигать 1,3-1,4 млрд. долларов Вопрос ремонта до сих пор представляется сомнительным, ввиду нанесенного ущерба.