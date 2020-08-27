Ученые обнаружили у долгожителей высокую устойчивость к коронавирусу

27.08.2020, 9:53, Разное

Долгожители оказались более устойчивыми к коронавирусной инфекции благодаря высокой защите. Обусловлено это тем, что у них имеются генетические мутации, предотвращающие развитие возрастных заболеваний.

Исследованием данного явления совместно занимались сотрудники Эдинбургского университета, биотехнологической компании «Геро», Гарвардской медицинской школы и МФТИ. По словам учредителя «Геро» Петра Федичева, не только люди, склонные к долгожительству, но и их дети более успешно противостоят коронавирусу и возрастным болезням.

Кроме того, именно биологический возраст влияет на развитие тяжелой формы COVID-19. Поэтому чем быстрее стареет человек, тем выше у него предрасположенность к заражению коронавирусом или появлению болезни Альцгеймера. Проблемы с сердечно-сосудистой системой, диабет второго типа и курение аналогичным образом повышают вероятность возникновения недугов. Из-за этого исследователи считают, что препараты, замедляющие старение, могут оказаться эффективным средством для профилактики COVID-19 или других инфекций.