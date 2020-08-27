Сын вдовца Валентины Легкоступовой опроверг обвинительные заявления в адрес отца

27.08.2020, 9:53, Разное

Вдовец российской певицы Валентины Лекгоступовой не покидал больницу, куда его и супругу привезли из-за ухудшения самочувствия. На защиту яхтсмена стал сын Даниил Фирсов.

Родственники Лекгоступовой считают именно Юрия Фирсова виновным в скоропостижной смерти Валентины Легкоступовой. В момент, когда певицу из наркологической клиники перевозили в другую больницу, супруг продолжал пребывать в медучреждении. Когда яхтсмен узнал, в каком состоянии находится артистка, то отправился искать ее.

Даниил Фирсов уточнил, что отец никуда не сбегал и ни от кого не скрывался. Он всего-лишь хотел увидеть Легкоступову. К слову, родственники певицы не пустили ее третьего мужа на отпевание. Всю организацию похорон взяла на себя дочь артистки Анетта, передает iReactor.

Фирсов и Лекгоступова обвенчались в Крыму 14 июля. Ровно через месяц артистка скончалась. Когда она поступила в больницу, медики диагностировали у нее последствия ЧМТ. Сам же Фирсов заявляет, что артистка упала и получила травму, пишет «Политэксперт».