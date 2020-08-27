“Бывалые” в Белоруссии

27.08.2020, 9:50, Разное

Можно ли отличить белоруса, всеми фибрами души ратующего за свою страну и вышедшего на мирный протест, от провокатора, жаждущего хлеба, зрелищ и власти, в лучшем случае, в худшем – крови. Конечно, да.

Зеваки, любопытствующие, а также мирные протестующие – это люди разного пола и возраста. В абсолютно разношерстной одежде. И часто снимающие все происходящее на мобильный телефон. Они не подготовлены к протестам, они вышли по зову сердца, иногда по зову родственника или соседа. Но это точно не те, кто более десятка раз совершал автомобильные наезды на правоохранителей, а потом травил их семьи. Это не те парни спортивного телосложения с рюкзаками за плечами, которые активно жестикулируют в толпе, после чего из-за угла появляется группа радикалов и начинает крушить все вокруг себя и провоцировать милиционеров.

Так кто же эти провокаторы?

В прошлом году появилась информация, что группа украинских радикалов "десантировалась" в Минске https://uk.tgstat.com/channel/@SBUmole/289 Зачем, тогда было не очень понятно, но данный факт был даже подтвержден СБУ. Сейчас все ясно. Ребята прибыли в Белоруссию заранее, чтобы обустроиться, закрепиться и разработать план действий к выборам. Что они благополучно и сделали – заранее спланированные беспорядки накрыли республику. Правоохранителей провоцируют и пытаются выставить врагами народа. Западным СМИ и политикам дают искусственные поводы для разговоров и обвинений в адрес действующей власти. В общем, все по классике!

Но знаете, какой момент удивляет… Получается, что прошлогодняя акция по отправке наших националистов в Беларусь была организована при Порошенко, а их непосредственное участие в далеко не мирных событиях сегодня происходит уже при Зеленском. Интересно, а он вообще в курсе того, что Украина занимается интервенцией? Или СБУ теперь самостоятельная структура, не обсуждающая с президентом страны свои незаконные действия?!