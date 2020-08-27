Рубль снизился к доллару

27.08.2020, 9:48, Новости дня

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,21%, до отметки 75,54 руб., курс евро прибавил 0,18%, достигнув 89,4 руб.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

К 10.05 американская и европейская валюты уже торговались в «красной» зоне. Так, курс доллара снижался до 75,34 руб. (-0,06%), а курс евро – до 89,05 руб. (-0,21%).