Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

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27.08.2020, 9:48, Новости дня

Российский рынок акций открылся разнонаправленной динамикой биржевых индексов.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи терял 0,03%, снижаясь до отметки 3051,2 пункта, индекс РТС при этом увеличился на 0,12%, до 1274,8 пункта, передает ТАСС.

По данным на 10.07 индексы демонстрировали негативную динамику. Индекс Мосбиржи опускался на 0,34%, до 3041,61 пункта, РТС – на 0,2%, до 1270,77 пункта.



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