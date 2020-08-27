 

Политолог раскрыл позицию Кремля по Лукашенко: Хотят дожать его

27.08.2020, 9:43, Разное

Как отметил политолог, с начала протестов поддержка Александра Лукашенко со стороны российского президента была осторожной. Владимир Путин поздравил коллегу с победой на выборах главы Белоруссии, но это было формальным жестом.

По мнению Казакевича, на самом деле российскому лидеру невыгодно помогать Лукашенко. Белорусский президент является слабым политиком. У него нет легитимности ни внутри страны, ни на международной арене, сообщает газета “Белорусы и рынок”.

Лукашенко сейчас находится в непростом положении. Весь год Кремль не сделал ему ни одной скидки на газ и нефть. Это связано с тем, что у лидера Белоруссии нет козырей. “Логичнее просто дожать его и поставить в еще более сложную ситуацию”, – сказал эксперт.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 16 Авг 2020 в 7:55 PDT

Кремль собирается занять выжидательную позицию и будет следить за тем, как развивается конфликт в Белоруссии, добавил Казакевич. Если Александр Лукашенко останется у власти, то его заставят пойти на уступки.

Если же кризис усугубится, то, скорее всего, Россия, Евросоюз и Соединенные Штаты придут к некоему консенсусу. “И в этой ситуации позиции Владимира Путина будут сильные”, – подчеркнул глава института “Политическая сфера”.



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