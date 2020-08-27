 

Исследователи обнаружили новые виды бабочек

27.08.2020, 9:40, Новости дня

Во время изучения коллекций Российского музея центров биоразнообразия ученые обнаружили и описали 10 новых видов бабочек.

Девять видов бабочек обитают на острове Флорес в Индонезии. По словам ученых, открытые виды существенно отличаются от уже известных науке родственных видов бабочек по размеру, форме крыльев и окраске. Описать их специалисты смогли по морфологическим признакам, не прибегая к генетическим методам.  

Как утверждают специалисты, сейчас наблюдается достаточно высокий уровень биоразнообразия. Но эксперты обеспокоены тем, что описанные виды в ближайшее время могут полностью исчезнуть по причине интенсивных вырубок тропических лесов.



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