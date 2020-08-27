 

Из-за задымления в шахте на Урале эвакуировали около 200 человек

27.08.2020, 9:01, Новости дня

Задымление зафиксировано в стволе шахты «Южная-2» в Свердловской области, эвакуированы 200 рабочих, сообщил источник в экстренных службах региона.

«Задымление зафиксировано, около 200 человек эвакуированы, пока о пострадавших не поступала информация», – сообщил источник ТАСС.

В ЕДДС Кушвинского городского округа подтвердили задымление. «Эвакуации большой не было, работников не допустили к спуску, их всего 175 человек, причина инцидента выясняется», – сказали в ЕДДС.

Начальник отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, взаимодействию с правоохранительными органами администрации Кушвинского городского округа Алексей Егозов сообщил, что возгорание кабелей могло стать причиной задымление шахты «Южная-2» в Свердловской области.

«Мне подтвердили, что имело место возгорание кабелей. Идет проветривание [шахты], в нее пока никого не пускают», – сказал он.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, задымление произошло на отметке минус 480 метров. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. «На месте происшествия работают 10 горноспасателей, они производят обследование шахты с целью выяснения причины задымления», – добавили в пресс-службе.

Шахта «Южная-2» входит в Высокогорский горно- обогатительный комбинат – старейшее горно-обогатительное предприятие Урала и одно из крупнейших горнодобывающих предприятий в регионе.



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