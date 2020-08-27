 

Астроном-любитель зафиксировал загадочный НЛО влетающий в Солнце

27.08.2020, 9:12, Разное

Гелиосферная обсерватория SOHO американского аэрокосмического агентства НАСА периодически снимает возле Солнца весьма странные объекты, порой с нашу планету и даже больше, пролетающие на фантастической скорости возле Светила или, с еще более невероятным успехом, влетающие и вылетающие из раскаленной звезды.

Но, оказывается, теперь нечто подобное стали замечать уже и астрономы-любители. Например, один из них на канале Terry’s Theories видеохостинга Youtube выложил весьма примечательный материал, на котором зафиксировано нечто, размером, по меньшей мере, с Луну, влетающее в Солнце.

Автор видеоролика уточняет, что он использовал для съемки видеокамеру Nikon P1000 со специальным фильтром. Конечно, качество видео по сравнению со снимками SOHO, неважное, но даже из этого второсортного ролика понятно, что НЛО весьма огромный и фантастически непонятный. Не случайно уфологи тут же окрестили его инопланетным кораблем.



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